Paris

Atelier créatif avec Denitza Mineva Bibliothèque Crimée, 5 avril 2023, Paris. Le mercredi 05 avril 2023

de 15h00 à 16h30

. gratuit Inscription 2 semaines à l’avance. Dans le cadre du temps fort « Couleurs » proposé par la bibliothèque Crimée. A la manière de son album Pour toujours, l’illustratrice Denitza Mineva invitera les enfants à créer des dessins uniquement avec des points de couleurs. Pour les 5-7 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Denitza Mineva

