Atelier créatif avec Denitza Mineva autour de son livre Pour toujours Bibliothèque Fessart Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier créatif avec Denitza Mineva autour de son livre Pour toujours Bibliothèque Fessart, 25 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 juin 2022

de 10h00 à 12h30

gratuit

Atelier créatif avec Denitza Mineva autour de son livre Pour toujours, dans le cadre de Partir en livre 2022 Dans le cadre de Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse et dont la thématique 2022 est l’amitié, nous vous proposons un atelier créatif avec Denitza Mineva à partir de son album “Pour toujours” Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart Paris 75019

11 : Jourdain (Paris) (226m) 26 : Jourdain (Paris) (226m)

Contact : 01 42 08 49 15 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequefessart Atelier;Enfants

Date complète :

2022-06-25T10:00:00+01:00_2022-06-25T12:30:00+01:00

Denitza Mineva

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Fessart Adresse 6 rue Fessart Ville Paris lieuville Bibliothèque Fessart Paris Departement Paris

Bibliothèque Fessart Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier créatif avec Denitza Mineva autour de son livre Pour toujours Bibliothèque Fessart 2022-06-25 was last modified: by Atelier créatif avec Denitza Mineva autour de son livre Pour toujours Bibliothèque Fessart Bibliothèque Fessart 25 juin 2022 Bibliothèque Fessart Paris Paris

Paris Paris