ATELIER CRÉATIF AVEC CLAIRE GARRALON – AUTRICE ILLUSTRATRICE, 7 décembre 2022, .

2022-12-07 10:00:00 – 2022-12-07

Autrice et illustratrice, Claire Garralon aborde dans ses livres, de manière simple et sensible des sujets aussi variés que la différence, la solitude, l’écologie ou les couleurs et les nombres. Claire Garralon animera un atelier créatif à partir d’un de ses albums jeunesse. Pour les enfants à partir de 5 ans.

contact@cabrieres.fr +33 4 67 96 07 96

