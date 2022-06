Atelier créatif avec Camille Carreau, dessinatrice de Mistigris et Monsieur de Balzac

2022-06-08 – 2022-06-08 Sur le thème de l’album jeunesse Mistigris et Monsieur de Balzac, atelier créatif avec la dessinatrice Camille Carreau où l’enfant pourra réaliser un dessin réaliste de décor et y insérer le facétieux petit chat Mistigris (calque sur photo, dessin et collage)

