ATELIER CRÉATIF AVCE PHILIPPE JALBERT, AUTEUR ILLUSTRATEUR JEUNESSE

1 février 2023

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

2023-02-01 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-01 15:30:00 15:30:00

Philippe Jalbert écrit et illustre des albums jeunesse puis plus de 20 ans ! Habitué des rencontres et ateliers en bibliothèques, il propose un atelier qui permettra de répondre à toutes vos questions. Comment a t-on une idée ? Comment, à partir d’une idée, on peut créer un récit? Comment ce récit peut-il être traduit en mots et dessins ? Comment de tout ça on fait un livre ? À partir de 6 ans.

+33 4 67 96 09 61

