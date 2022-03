Atelier créatif aux pochoirs Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Médiathèque de Haute-Saintonge, le samedi 23 avril à 10:30

A l’aide de pochoirs reprenant les formes utilisées pour réaliser son livre Rien du tout, [Julien Billaudeau](https://julienbillaudeau.com/) propose aux enfants de construire leurs propres maisons, immeubles, arbres, pour donner naissance à une ville ou un paysage. Les enfants (et les parents) auront aussi l’occasion de poser des questions sur le métier d’auteur-illustrateur et la création d’un album.

Sur inscription. Gratuit. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Compose ta ville idéale ! Un atelier ludique et créatif, avec Julien Billaudeau, auteur-illustrateur pour aborder l’architecture par le biais de l’illustration. Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T12:00:00

