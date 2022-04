Atelier créatif autour du textile avec “Les Accrochés” de Melle La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray

Atelier créatif autour du textile avec “Les Accrochés” de Melle La Mothe-Saint-Héray, 28 mai 2022, La Mothe-Saint-Héray. Atelier créatif autour du textile avec “Les Accrochés” de Melle La Mothe-Saint-Héray

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 17:00:00

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres EUR Exposition : Liberté retrouvée autour de l’aiguille et du fuseau Atelier créatif autour du textile avec “Les Accrochés” de Melle. Prévoir la trousse de couture et le repas tiré du sac.

Sur inscription à nicolesimonin4@gmail.com

samedi 28 mai de 10h à 17h orangerie, galerie basse Les Doigts piqués Tel : 07 68 05 09 83 Atelier créatif autour du textile avec “Les Accrochés” de Melle. Prévoir la trousse de couture et le repas tiré du sac. Sur inscription à nicolesimonin4@gmail.com

samedi 28 mai de 10h à 17h orangerie, galerie basse Les Doigts piqués Tel : 07 68 05 09 83 +33 7 68 05 09 83 Exposition : Liberté retrouvée autour de l’aiguille et du fuseau Atelier créatif autour du textile avec “Les Accrochés” de Melle. Prévoir la trousse de couture et le repas tiré du sac.

Sur inscription à nicolesimonin4@gmail.com

samedi 28 mai de 10h à 17h orangerie, galerie basse Les Doigts piqués Tel : 07 68 05 09 83 Les Doigts piqués

La Mothe-Saint-Héray

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray Autres Lieu La Mothe-Saint-Héray Adresse Ville La Mothe-Saint-Héray lieuville La Mothe-Saint-Héray Departement Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-mothe-saint-heray/

Atelier créatif autour du textile avec “Les Accrochés” de Melle La Mothe-Saint-Héray 2022-05-28 was last modified: by Atelier créatif autour du textile avec “Les Accrochés” de Melle La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 28 mai 2022 Deux-Sèvres La Mothe-Saint-Héray

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres