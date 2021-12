Lons-le-Saunier Médiathèque des 4C Jura, Lons-le-Saunier Atelier créatif autour des mots – Ados/adultes Médiathèque des 4C Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Atelier créatif autour des mots – Ados/adultes Médiathèque des 4C, 22 janvier 2022, Lons-le-Saunier. Atelier créatif autour des mots – Ados/adultes

Médiathèque des 4C, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00 Nombre limité de places, matériel fourni.

Un atelier créatif autour des mots, pour se raconter en image, et animé par Marguerite émoi. Médiathèque des 4C 7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Médiathèque des 4C Adresse 7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier Ville Lons-le-Saunier lieuville Médiathèque des 4C Lons-le-Saunier