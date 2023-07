Atelier créatif autour des Jouets Optiques Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier créatif autour des Jouets Optiques Bibliothèque François Villon Paris, 25 octobre 2023, Paris. Le mercredi 25 octobre 2023

de 15h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Venez jouer avec les formes et les couleurs, réfléchir à la décomposition du mouvement et faire en sorte que les images s’animent, que notre regard s’étonne… A l’occasion de l’ouverture de Mon 1er Festival

(du 25 au 31 octobre 2023) dont la 19ème édition abordera le thème « En

Mouvement ! », venez découvrir les fabuleuses inventions permettant

de mettre les images en mouvement ! La bibliothèque François Villon vous propose un atelier

créatif qui vous fera renouer avec les principes fondamentaux de l’image animée

et créer vos propres jouets d’optique. Thaumatrope, Phénakistiscope, Zootrope …

n’auront plus de secret pour vous !…. et vous pourrez gagner des places de

cinéma pour Mon 1er Festival 2023 ! Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

