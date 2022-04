Atelier créatif autour de l’exposition de Bérengère Mariette en présence de l’artiste La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Atelier créatif autour de l’exposition de Bérengère Mariette en présence de l’artiste La CLEF, 9 avril 2022, Saint-Germain-en-Laye. Atelier créatif autour de l’exposition de Bérengère Mariette en présence de l’artiste

La CLEF, le samedi 9 avril à 14:00

Le dessin automatique (distingué de l’expression dessinée des médiums) a été développé par les surréalistes, comme un moyen d’exprimer le subconscient. En dessin automatique, la main est autorisée à se déplacer “au hasard” sur le papier. Le dessin automatique est une variante de l’écriture automatique. Si l’on attribue son invention au peintre André Masson (1896-1987), bien des artistes se sont essayés à l’exercice du dessin automatique : citons par exemple **Joan Miró**, **Pablo Picasso**, **Salvador Dalí**, ou encore **Max Ernst** qui utilisera cette technique avec de la peinture à l’huile. Le dessin automatique est probablement la pratique la plus naturelle et instinctive qui soit en matière de dessin. Cette technique de création artistique permet de laisser libre cours à son imagination et son ressenti. C’est une technique très amusante à explorer pour les enfants. A vos crayons ! **Atelier ouvert à tous** A partir de 6 ans **Infos et inscriptions** mediation@laclef.asso.fr

Entrée libre sur réservation

Dans le cadre de son exposition “Invasion onirique” tournée autour du thème des rêves, l’artiste Bérengère Mariette vous propose de découvrir la technique du dessin automatique. La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu La CLEF Adresse 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville La CLEF Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines

La CLEF Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/

Atelier créatif autour de l’exposition de Bérengère Mariette en présence de l’artiste La CLEF 2022-04-09 was last modified: by Atelier créatif autour de l’exposition de Bérengère Mariette en présence de l’artiste La CLEF La CLEF 9 avril 2022 La CLEF Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye Yvelines