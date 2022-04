Atelier créatif autour de la laine pour enfants Felletin Felletin FelletinFelletin Catégories d’évènement: Creuse

Felletin Creuse 6 Route d'Aubusson

Atelier créatif autour de la laine pour enfants

10h à 12h, Boutique "Histoire de laines", inscription obligatoire, places limitées. A partir de 6 ans : de 10h à 12h. Tarif : 7€, 9€ pour l'atelier feutre.

Un atelier pour découvrir les différentes possibilités créatives de la laine : feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons, yeux de dieu, scoobylaine… Un moment ludique et créatif à partager en famille pendant les vacances.

