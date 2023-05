Atelier créatif autour de la laine cardée Bibliothèque François Villon, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

C’est le printemps !

Réalisons de jolis fruits et légumes grâce à la technique de la laine cardée. On en mangerait… !

Grâce au piquetage de la laine cardée, on peut sculpter les formes de son choix et obtenir de jolis fruits et légumes colorés et délicieusement réalistes.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr

