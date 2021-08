Atelier créatif autour de la cire d’abeilles Relais Nature du Val de Marque, 25 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier créatif autour de la cire d’abeilles

Relais Nature du Val de Marque, le mercredi 25 août à 15:00

Anne Decobert propose un atelier créatif pour la fabrication de bougies et de baumes pour la peau, à base de cire d’abeille. Animation gratuite à destination des familles sur réservation par téléphone au 03 20 63 11 26 ou par mail à [[relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr). Rendez-vous à 15h et à 16h pour deux ateliers d’une heure au Relais Nature du Val de Marque, Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet à Villeneuve d’Ascq. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Le 9 août 2021, le gouvernement a étendu le « pass sanitaire » à plusieurs lieux accueillant du public. Les Relais Nature sont concernés par cette mesure. Une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée pour toute personne à partir de 18 ans. Les visiteurs de 18 ans et plus devront présenter à l’entrée : – soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps) – soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle – soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois) Le pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 septembre 2021.

Animation gratuite à destination du public familial.

Atelier de fabrication de bougie et de baume pour la peau à base de cire d’abeille.

Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T15:00:00 2021-08-25T17:00:00