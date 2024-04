Atelier créatif au crochet Médiathèque de Pénestin, samedi 27 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Avec Martine, venez réaliser une création au crochet.

Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin 56760

