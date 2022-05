Atelier créatif attrape-rêve fleurs en feutrine naturelles vacances d’été Pau Pau Catégories d’évènement: 64000

Pau

Atelier créatif attrape-rêve fleurs en feutrine naturelles vacances d’été Pau, 6 juillet 2022, Pau. Atelier créatif attrape-rêve fleurs en feutrine naturelles vacances d’été Patty Création 50 Rue du Maréchal Joffre Pau

2022-07-06 – 2022-08-31 Patty Création 50 Rue du Maréchal Joffre

Pau 64000 EUR 30 50 Apprenez la technique des fleurs en feutrine dans la joie et la bonne humeur ! Joli attrape-rêve à créer selon votre choix de fleurs et de colories !

Activité créative à venir réaliser en solo ou en duo, adultes, enfants, parents-enfants de 2h30 durant les vacances scolaires à 10h ou bien 14h.

Patty Création 50 Rue du Maréchal Joffre Pau

