Atelier créatif Arzacq-Arraziguet Arzacq-Arraziguet Catégories d’évènement: Arzacq-Arraziguet

Pyrnes-Atlantiques

Atelier créatif Arzacq-Arraziguet, 7 décembre 2022, Arzacq-Arraziguet. Atelier créatif

1 Chemin de la Bibliothèque Bibliothèque d’Arzacq Arzacq-Arraziguet Pyrnes-Atlantiques Bibliothèque d’Arzacq 1 Chemin de la Bibliothèque

2022-12-07 10:00:00 – 2022-12-07 12:00:00

Bibliothèque d’Arzacq 1 Chemin de la Bibliothèque

Arzacq-Arraziguet

Pyrnes-Atlantiques Arzacq-Arraziguet EUR 0 0 Un atelier couture avec Patty Création pour fabriquer des marionnettes à doigts.

Pour les 5-14 ans – Pour les petits : atelier partagé parent/enfant

Réservation conseillée, nombre de place limité ! Un atelier couture avec Patty Création pour fabriquer des marionnettes à doigts.

Pour les 5-14 ans – Pour les petits : atelier partagé parent/enfant

Réservation conseillée, nombre de place limité ! +33 5 59 04 43 63 Bibliothèque d’Arzacq Bibliothèque Arzacq

Bibliothèque d’Arzacq 1 Chemin de la Bibliothèque Arzacq-Arraziguet

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Arzacq-Arraziguet, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Arzacq-Arraziguet Adresse Arzacq-Arraziguet Pyrnes-Atlantiques OT Nord Béarn Bibliothèque d'Arzacq 1 Chemin de la Bibliothèque Ville Arzacq-Arraziguet lieuville Bibliothèque d'Arzacq 1 Chemin de la Bibliothèque Arzacq-Arraziguet Departement Pyrnes-Atlantiques

Atelier créatif Arzacq-Arraziguet 2022-12-07 was last modified: by Atelier créatif Arzacq-Arraziguet Arzacq-Arraziguet 7 décembre 2022 1 Chemin de la Bibliothèque Bibliothèque d'Arzacq Arzacq-Arraziguet Pyrnes-Atlantiques OT Nord Béarn Arzacq-Arraziguet Pyrnes-Atlantiques

Arzacq-Arraziguet Pyrnes-Atlantiques