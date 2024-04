Atelier créatif : art et nature Jardin botanique d’Evreux Évreux, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

A partir d’éléments de nature (branches de type différents, feuilles, liens type raphia…petits et grands allez inventer des formes et contenants accompagné.e.s de Christiane Müller, enseignante à la Maison des Arts Solange Baudoux d’Evreux.

2 ateliers de 2h

Jardin botanique d’Evreux Rue de Pannette, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie Parc botanique de 3 hectares créé à partir du jardin du couvent des Capucins, aujourd’hui conservatoire. Il abrite une serre tropicale moderne Parking

©Ville d’Évreux