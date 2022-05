Atelier créatif “Arbracadabra !” Château-Musée de Gien, 24 octobre 2022, Gien.

Atelier créatif “Arbracadabra !”

du lundi 24 octobre au mardi 1 novembre à Château-Musée de Gien

Pendant les vacances de la Toussaint, nos apprentis sorciers seront tout d’abord invités à suivre un “cours” sur les arbres et les forêts magiques, dispensés par les célèbres professeures du Château-Musée, Mélanium Granger et Murielis Potter (cousines respectives d’Hermione et Harry !), puis fabriqueront leur propre baguette afin de jeter de gentils sorts le jour d’Halloween et au delà ! Les apprentis sorciers pourront venir costumés ! “Les cours” auront lieux les 24 et 28 octobre ainsi que les 1er et 4 novembre à 14h30. A partir de 6 ans – sur réservation

https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/atelier-creatif-arbracadabra

Le Château-Musée de Gien donne rendez-vous à tous les apprentis sorciers pour les vacances de la Toussaint !

Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien



