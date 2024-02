ATELIER CRÉATIF: AQUARELLE ET HAÏKU Les Matelles, samedi 9 mars 2024.

ATELIER CRÉATIF: AQUARELLE ET HAÏKU Les Matelles Hérault

Jean-Michel Delambre propose un atelier aquarelle et Haïku.

2 ateliers pour les 5/7 ans et les /11 ans.

Chaque atelier sera suivi de dédicaces

Jean-Michel Delambre propose un atelier aquarelle et Haïku.

2 ateliers pour les 5/7 ans et les /11 ans.

Chaque atelier sera suivi de dédicaces .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 11:00:00

fin : 2024-03-09 12:30:00

216 rue des Asphodèles

Accès par Rond-Point du Roucayrol

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie

L’événement ATELIER CRÉATIF: AQUARELLE ET HAÏKU Les Matelles a été mis à jour le 2024-02-22 par OT DU GRAND PIC ST LOUP