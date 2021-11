Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Atelier créatif – Adventskränze Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Atelier créatif – Adventskränze Dinard, 1 décembre 2021, Dinard. Atelier créatif – Adventskränze L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

2021-12-01 16:00:00 – 2021-12-01 L’Ourse 2 Place de Newquay

C'est Noël à la médiathèque L'ourse ! Confectionnez une couronne traditionnelle germanique pour décorer votre intérieur. Pour les ados et les adultes. Gratuit sur inscription. Mercredi 1er décembre 2021 – 16 h – L'Ourse

