Atelier créatif ado – Fabrique ton gel douche – Ateliers Cosm’Ethiques Saint-Briac-sur-Mer, 4 novembre 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Atelier créatif ado – Fabrique ton gel douche – Ateliers Cosm’Ethiques Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac Saint-Briac-sur-Mer

2021-11-04 11:00:00 – 2021-11-04 12:00:00 Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Saint-Briac-sur-Mer Ateliers réservés aux briacins. Saint-Briac, en collaboration avec Les Ateliers Cosm’Ethiques, propose deux ateliers pour fabriquer soi-même ses produits. Atelier créatif pour ado entre 6-12 ans. Jeudi 4 novembre de 11h à 12h : fabrique ton gel douche.

Vendredi 5 novembre de 11h à 12h – Fabrique ton huile pailletée pour le corps. Tarif : 5€ par enfant et par atelier. Inscription par mail uniquement. Jeudi 4 novembre 2021 – De 11h à 12h – Presbytère Saint-Briac periscolairestbriac@gmail.com +33 2 99 88 32 34 Ateliers réservés aux briacins. Saint-Briac, en collaboration avec Les Ateliers Cosm’Ethiques, propose deux ateliers pour fabriquer soi-même ses produits. Atelier créatif pour ado entre 6-12 ans. Jeudi 4 novembre de 11h à 12h : fabrique ton gel douche.

Détails Catégories d’évènement: 35800, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac Saint-Briac-sur-Mer