Atelier créatif à l’Athelier Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Atelier créatif à l’Athelier Pau, 22 avril 2022, Pau. Atelier créatif à l’Athelier Athelier 9 rue alexandre taylor Pau

2022-04-22 – 2022-04-30 Athelier 9 rue alexandre taylor

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 25 Des ateliers artistiques (peinture, origami, couture, broderie, dessin…) mais aussi des ateliers culturels (théâtre, conte, magie, musique…) Des ateliers artistiques (peinture, origami, couture, broderie, dessin…) mais aussi des ateliers culturels (théâtre, conte, magie, musique…) +33 6 16 88 21 90 Des ateliers artistiques (peinture, origami, couture, broderie, dessin…) mais aussi des ateliers culturels (théâtre, conte, magie, musique…) athelier

Athelier 9 rue alexandre taylor Pau

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Athelier 9 rue alexandre taylor Ville Pau lieuville Athelier 9 rue alexandre taylor Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Atelier créatif à l’Athelier Pau 2022-04-22 was last modified: by Atelier créatif à l’Athelier Pau Pau 22 avril 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques