2022-07-26 14:30:00 – 2022-08-23 16:30:00

Aisne Fresnoy-le-Grand 5 5 Comme à chaque vacance, la Maison du Textile propose des ateliers créatifs. Cet été, les enfants pourront réaliser un sac à jeux, idéal à emporter en vacances ! et un diorama sur le thème de l’océan. Mardi 26 juillet – le sac à jeux de société

Mardi 23 aout – diorama « sous l’océan »

De 14h30 à 16h30 – sur inscription

