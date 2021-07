Hyères Hyères Hyères, Var Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac Hyères, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Hyères. Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac 2021-07-08 14:00:00 – 2021-07-08 16:00:00 piste de la Courtade Porquerolles

Hyères Var EUR 10 10 Pendant les vacances d’été, tous les jeudis de 14h à 16h. Visite guidée de l’exposition, suivie d’un atelier avec un médiateur plasticien. fondation@carmignac.com +33 4 65 65 25 50 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

