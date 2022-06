Atelier créatif

Atelier créatif, 26 juin 2022, . Atelier créatif

2022-06-26 – 2022-06-26 Atelier de découverte de l’impression au tampon sur tissu recyclé avec Muriel Hasse Collin, designer textile et de surface, proposé dans le cadre du Festival JAIM. Atelier de découverte de l’impression au tampon sur tissu recyclé avec Muriel Hasse Collin, designer textile et de surface, proposé dans le cadre du Festival JAIM. Atelier de découverte de l’impression au tampon sur tissu recyclé avec Muriel Hasse Collin, designer textile et de surface, proposé dans le cadre du Festival JAIM. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville