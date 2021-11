Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Atelier Créacycle La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier Créacycle La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 24 novembre 2021, Nantes. Atelier Créacycle

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le mercredi 24 novembre à 17:00

Créez des objets de toute sorte à partir de pièces de vélo : attrapes-rêves, pochette, bracelets, cadre photos, dessous de plat ou encore tête d’animaux fantastiques pour accrocher au mur, tout est possible avec Créacycle ! Vélocampus récupère des vélos toute l’année et les pièces qui ne peuvent être réutilisées sont revalorisées.

gratuit sur inscription

Association Velocampus La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T17:00:00 2021-11-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Adresse 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes