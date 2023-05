Atelier Créa’clic Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier Créa’clic Médiathèque Françoise Sagan, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 15h30 à 16h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. gratuit A partir de 6 ans. sur inscription. Le rendez-vous mensuel des Créa’Clics !

Venez découvrir l’illusion d’objets en 3D en créant un hologramme avec une tablette. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

