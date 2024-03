Atelier Créa’bulles : apprends à dessiner comme un mangaka ! Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, samedi 6 juillet 2024.

Le samedi 06 juillet 2024

de 14h30 à 16h00

.Public jeunes. A partir de 10 ans. gratuit

Viens découvrir les secrets du métier de mangaka lors d’un atelier créatif avec Djiguito !

Autodidacte et amoureux du dessin depuis tout petit, Djiguito remporte à 9 ans son premier concours, au festival BD d’Angoulême de son école. Plus tard, il développe un style graphique à mi-chemin entre le manga, le comics et la BD franco-belge.

Il a auto-édité en 2019 son premier manga one-shot, Mary Kimpride, qui a été salué par la

grande maison d’édition japonaise Shueisha (One Piece, Naruto,

Dragonball…). Son dernier projet de manga en date est paru en 2022 : Akimbo,

une comédie shonen mélangeant western à l’ancienne et nouvelles

technologie.

Son talent s’exerce dans l’illustration jeunesse, mais aussi dans ses collaborations, avec des créateurs web comme les youtubeurs Julien Fontanier, Chef Otaku (avec qui il a créé un roman illustré, Isekaira, prévu pour juin 2024), ou Guigui d’Ichiban Japan, mais aussi avec des artistes issus de la scène hip-hop et plus largement du monde du spectacle et de l’audiovisuel.

Pour découvrir ses dessins et ses actualités, c’est par ici.

Le même atelier aura lieu le matin à la bibliothèque Sorbier.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr

Djiguito Timité