Atelier “Créa nature” Plougastel-Daoulas, 4 novembre 2021, Plougastel-Daoulas.

Atelier “Créa nature” 2021-11-04 – 2021-11-04 Musée de la fraise et du patrimoine 12 rue Louis Nicolle

Plougastel-Daoulas Finistère

En utilisant des éléments provenant de la nature (feuilles, glands, fleurs séchées, etc) les enfants devront réaliser un herbier original et décalé, mêlant nature et créativité.

Que font les oiseaux l’hiver ? Que mangent-ils ?

Après une courte visite sur les oiseaux et l’hiver, les enfants construiront une cabane à oiseaux !

10h30-11h30 (4-6 ans) ; 14h30-16h (7-12 ans) – 4,50 euros

Réservation obligatoire par téléphone au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à contact.musee.fraise@gmail.com, au plus tard 24H avant l’animation. Places limitées

contact@musee-fraise.net +33 2 98 40 21 18 http://musee-fraise.net/

