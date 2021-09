Atelier “Créa-Monde enchanté” Lambesc, 9 octobre 2021, Lambesc.

Atelier “Créa-Monde enchanté” 2021-10-09 10:45:00 10:45:00 – 2021-10-10 17:15:00 17:15:00 Place des Etats Généraux Arrière salle des Associations

Lambesc Bouches-du-Rhône

Et si le monde d’après était “gouverné” par des êtres de féérie et des animaux magiques pour protéger enfin notre belle Terre et lui rendre toutes ses belles couleurs, ses beaux arbres, ses beaux animaux… et sa belle musique joyeuse ?!

Venez créer, avec notre conteuse, un tout joli monde enchanté !

Chaque enfant repartira avec ses créations et s’ils sont d’accord il y aura la possibilité de faire une création commune qui sera ensuite offerte à l’équipe du festival.

Animé par Béatrice Campagnoli

Création de personnages féériques et oiseaux, instruments de musiques en 3D

