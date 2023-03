Exposition de printemps Atelier Créa Déco Saint Martin de l'If Catégories d’Évènement: Saint Martin de l'If

Seine-Maritime

Exposition de printemps Atelier Créa Déco, 31 mars 2023, Saint Martin de l'If. Exposition de printemps 31 mars – 2 avril Atelier Créa Déco L’atelier Créa Déco situé à Saint Martin de l’If vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art. Nous vous accueillerons les vendredi 31 mars, samedi 1er avril et dimanche 2 avril de 10h à 19h. Osez passer les portes et venez découvrir l’univers de l’atelier.

Les créations textiles sont entièrement réalisées au sein de l’atelier et à la main. Elles sont principalement à base de lin; vous trouverez cependant d’autres matières comme le coton, le liberty, le velours…

A partir de ces tissus, nous créons des sacs, des tabliers, des bannettes, des trousses, des écharpes et tout ce qui touche à l’univers de l’enfant : bavoirs, doudous, lingettes, barrettes, bandeaux, guirlandes de prénoms..Nous pouvons également réaliser des objet sur commande et les personnaliser .

L’atelier propose également des cours de couture. Atelier Créa Déco rue St Martin Fréville St Martin de l’If Saint Martin de l’If 76190 Fréville Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.creadeco-vp.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 13 81 43 58 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Créations textiles lin ©créa déco

