Sancerre Cher Le multi accueil “Jeux et merveilles” propose aux parents et leurs enfants un atelier d’éveil corporel sur le thème “la savane”

Atelier ouvert à tous sur inscription. jeux-et-merveilles-direction@orange.fr +33 2 48 54 31 03 Le multi accueil “Jeux et merveilles” propose aux parents et leurs enfants un atelier d’éveil corporel sur le thème “la savane”

Atelier ouvert à tous sur inscription. ©multiaccueiljeuxetmerveilles

