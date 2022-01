Atelier « Crapahutes » : en forêt Sancerre, 2 avril 2022, Sancerre.

Atelier « Crapahutes » : en forêt Sancerre

2022-04-02 – 2022-04-02

Sancerre Cher Sancerre

Le multi accueil « Jeux et merveilles » propose aux parents et leurs enfants un atelier sur le thème « en forêt »

Atelier ouvert à tous sur inscription et présentation d’un pass sanitaire.

jeux-et-merveilles-direction@orange.fr +33 2 48 54 31 03

©multiaccueiljeuxetmerveilles

Sancerre

