Atelier « Crapahutes » : découvrons ensemble un atelier Snoezelen Sancerre, 8 janvier 2022, Sancerre.

2022-01-08 10:00:00 – 2022-01-08 12:00:00

Sancerre Cher

Le multi accueil « Jeux et merveilles » propose aux parents et leurs enfants un atelier de découverte de la méthode Snoezelen.

Une méthode mêlant exploration sensorielle, recherche de bien-être et relationnel.

Atelier ouvert à tous sur inscription et présentation d’un pass sanitaire.

jeux-et-merveilles-direction@orange.fr +33 2 48 54 31 03

©multiaccueiljeuxetmerveilles

Sancerre

