Atelier Crâne de Mégacéros L’ombre majestueuse Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, samedi 3 février 2024.

Atelier Crâne de Mégacéros L’ombre majestueuse En partenariat avec musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye (MAN). Ces ateliers sont animés par l’artiste et auteure Clara Baum. A partir de 6 ans. Samedi 3 février, 14h30 Le Temps des Cerises Entrée libre sur réservation

La forme majestueuse des bois du mégacéros, animal aujourd’hui disparu, est rendue encore plus impressionnante par son ombre. Comment vivait cet animal ? La présentation de l’objet sera accompagnée d’une évocation de l’époque et du contexte de vie de cet animal.

Imaginez, dessinez et découpez un mégacéros sur carton… sa silhouette que l’on peint en noir pour jouer avec son ombre… Vous fabriquerez aussi d’autres marionnettes d’animaux préhistoriques pour pouvoir créer, chez vous, son spectacle d’ombres !

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Implanté dans l'éco-quartier du Fort d'Issy et installé dans d'anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d'Issy-les-Moulineaux géré par l'association CLAVIM. Il s'agit d'un équipement d'animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d'expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d'échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

