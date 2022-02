Atelier: Covid (protection et post covid) Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Atelier: Covid (protection et post covid) Plonéour-Lanvern, 26 février 2022, Plonéour-Lanvern. Atelier: Covid (protection et post covid) Boutique Nature et Murmures 3 bis Rue des Alliés Plonéour-Lanvern

2022-02-26 10:00:00 – 2022-02-26 11:00:00 Boutique Nature et Murmures 3 bis Rue des Alliés

Plonéour-Lanvern Finistère Ce foutu Covid nous en fait baver depuis pas mal de temps maintenant, mais savez vous vraiment comment vous en protéger ou si vous l’avez déjà eu savez vous comment retrouvez votre énergie et booster votre immunité? Tous ces points seront abordés lors de l’atelier animé par Dolores Baccon, naturopathe. Ce foutu Covid nous en fait baver depuis pas mal de temps maintenant, mais savez vous vraiment comment vous en protéger ou si vous l’avez déjà eu savez vous comment retrouvez votre énergie et booster votre immunité? Tous ces points seront abordés lors de l’atelier animé par Dolores Baccon, naturopathe. Boutique Nature et Murmures 3 bis Rue des Alliés Plonéour-Lanvern

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Boutique Nature et Murmures 3 bis Rue des Alliés Ville Plonéour-Lanvern lieuville Boutique Nature et Murmures 3 bis Rue des Alliés Plonéour-Lanvern Departement Finistère

Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploneour-lanvern/

Atelier: Covid (protection et post covid) Plonéour-Lanvern 2022-02-26 was last modified: by Atelier: Covid (protection et post covid) Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern 26 février 2022 finistère Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern Finistère