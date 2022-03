Atelier couture “Zéro déchet”, réalisation d’un tote bag (sac en tissu) Lesperon Lesperon Catégories d’évènement: Landes

Lesperon Landes Lesperon Landes EUR La Médiathèque du Pays Morcenais vous propose des ateliers coutures animés par une couturière professionnelle à la médiathèque de Lesperon.

Tout est fourni, machine, tissu et même les patrons!!

Ces ateliers sont gratuits pour les usagers de la médiathèque.

Alvina, de l’association Aiguilles de Pin Créations, sera présente pour vous épauler et vous conseiller. Ateliers coutures animés par Alvina.

Séances adaptées à tous les niveaux, machines a coudre fournies.

