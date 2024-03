Atelier couture upcycling Maison Garbay Luglon, lundi 25 mars 2024.

Atelier couture upcycling Maison Garbay Luglon Landes

Venez avec vos chutes de tissus en coton pour leur donner une seconde vie et vous apprendrez à confectionner des accessoires 0 déchet pour la maison (charlotte alimentaire, sac à vrac et éponge…) avec les conseils de pro de Art Haute Lande (Sabres) qui animera l’atelier.

Vous ferez un coup double pour la planète ! Bravo !

Tarif 15€/pers

Sur réservation au 06 20 38 58 62

Infos et consignes sur notre site web 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 14:30:00

fin : 2024-03-25 16:30:00

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine info@maisongarbay.fr

L’événement Atelier couture upcycling Luglon a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Cœur Haute Lande