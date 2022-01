Atelier couture “Une nouvelle vie pour ton jean” Bibliothèque du Pallet Le Pallet Catégories d’évènement: Le Pallet

Moselle

Atelier couture “Une nouvelle vie pour ton jean” Bibliothèque du Pallet, 19 mars 2022, Le Pallet. Atelier couture “Une nouvelle vie pour ton jean”

Bibliothèque du Pallet, le samedi 19 mars à 09:00

Vous avez des jeans usagés ?! Elodie vous propose de les recycler pour en fabriquer une jupe originale. [[https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)

Ouverture des inscriptions un mois avant l’évènement

Avec Elodie Emeriau, styliste Bibliothèque du Pallet 15 place de l’Eglise Le Pallet Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:00:00

