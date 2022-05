Atelier : couture & tous travaux d’aiguilles ! Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

Atelier : couture & tous travaux d’aiguilles ! Coly-Saint-Amand, 1 juin 2022, Coly-Saint-Amand. Atelier : couture & tous travaux d’aiguilles ! Coly-Saint-Amand

2022-06-01 – 2022-06-01

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand Viens t’exercer à des travaux d’aiguilles, quel que soit ton niveau et ton projet ! Au sein du groupe on pratique aussi bien le tricot, la couture que le patchwork. Il y aura forcément une personne pour te guider, t’aiguiller…

C’est mieux si tu viens avec ton matériel (machine, fil, aiguilles, laine…) Viens t’exercer à des travaux d’aiguilles, quel que soit ton niveau et ton projet ! Au sein du groupe on pratique aussi bien le tricot, la couture que le patchwork. Il y aura forcément une personne pour te guider, t’aiguiller…

C’est mieux si tu viens avec ton matériel (machine, fil, aiguilles, laine…) +33 7 79 80 78 44 Viens t’exercer à des travaux d’aiguilles, quel que soit ton niveau et ton projet ! Au sein du groupe on pratique aussi bien le tricot, la couture que le patchwork. Il y aura forcément une personne pour te guider, t’aiguiller…

C’est mieux si tu viens avec ton matériel (machine, fil, aiguilles, laine…) https://www.facebook.com/events/1118657348867437/1118657355534103/?ref=newsfeed

Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand, Dordogne Autres Lieu Coly-Saint-Amand Adresse Ville Coly-Saint-Amand lieuville Coly-Saint-Amand Departement Dordogne

Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coly-saint-amand/

Atelier : couture & tous travaux d’aiguilles ! Coly-Saint-Amand 2022-06-01 was last modified: by Atelier : couture & tous travaux d’aiguilles ! Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand 1 juin 2022 Coly-Saint-Amand Dordogne

Coly-Saint-Amand Dordogne