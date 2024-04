Atelier couture- Totebag de plage Dity Pont-l’Abbé, samedi 13 avril 2024.

Vous savez coudre (à peu près) droit à la machine ? Simple à réaliser, le sac cabas est très utile par le volume qu’il offre (ballades, courses, plage…)

Vous apprendrez à réaliser une poche à plat et poser des anses, donner du volume et coudre une doublure

Je vous propose une jolie sélection de tissus (wax, velours, tissus type ameublement, tissus enduit… et unis pour la doublure. Venez choisir vos tissus avant l’atelier (sauf réelle impossibilité)

Maximum 4 participants

matériel fourni ; gourmandise et boisson offertes

à partir de 10 ans

Débutants niveaux 1 et 2

pré-requis connaitre la machine à coudre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

