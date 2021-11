Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde, Saint-Macaire Atelier couture spécial kids Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Macaire

Atelier couture spécial kids Saint-Macaire, 17 novembre 2021, Saint-Macaire. Atelier couture spécial kids Simone et les Mauhargats 19 Rue Carnot Saint-Macaire

2021-11-17 14:30:00 – 2021-11-17 16:30:00 Simone et les Mauhargats 19 Rue Carnot

Saint-Macaire Gironde EUR 20 Pour les enfants, dès 7 ans :

Viens t’initier à la couture en fabriquant ton chauffe-cou super doux et réversible, et repars avec ta création !

Pour les enfants, dès 7 ans :

Viens t'initier à la couture en fabriquant ton chauffe-cou super doux et réversible, et repars avec ta création !

Nombreux tissus au choix, tout est fourni. L'enfant repart avec sa création réalisée de A à Z. Parfait pour découvrir les bases de la couture tout en s'amusant dans un esprit convivial. Sur réservation.

+33 6 87 17 46 02

Nombreux tissus au choix, tout est fourni. L’enfant repart avec sa création réalisée de A à Z. Parfait pour découvrir les bases de la couture tout en s’amusant dans un esprit convivial. Sur réservation. Simone et les Mauhargats

Simone et les Mauhargats 19 Rue Carnot Saint-Macaire

