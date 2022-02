Atelier couture – retouches Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

Atelier couture – retouches Route de Trébeuzec 1000 clubs Audierne

2022-02-26 – 2022-02-26

Audierne Finistère Audierne Venez apprendre à retoucher vos vêtement, grâce aux conseils d’une couturière professionnelle (la belle bobine). Il est possible d’apporter votre machine si son utilisation ne pose pas de problème. Débutant.e.s acceptés. Places limitées, inscription nécessaire. cotewaste@lilo.org +33 6 49 37 19 28 Venez apprendre à retoucher vos vêtement, grâce aux conseils d’une couturière professionnelle (la belle bobine). Il est possible d’apporter votre machine si son utilisation ne pose pas de problème. Débutant.e.s acceptés. Places limitées, inscription nécessaire. Route de Trébeuzec 1000 clubs Audierne

