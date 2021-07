Roubaix Atelier Résilience Nord, Roubaix Atelier couture Résilience – Visite guidée Atelier Résilience Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Situé dans une ancienne usine de la rue de l’Industrie, l’atelier pilote R3 du Réseau Résilience a ouvert au mois de mars 2020. L’objectif immédiat : fabriquer en urgence des quantités de masques en plein coeur de la crise sanitaire ! Avec près de 20 000 masques produits quotidiennement, l’atelier R3 (où Roubaix, résilience et Roussel du nom des anciens propriétaires de l’atelier) mélange une centaine de couturiers, jeunes recrues et personnes qualifiées. Avec cette relocalisation de la production, Résilience entend aussi ajouter la reconstitution d’une filière textile et la diversification de ses produits (accessoires de mode notamment). Nous vous proposons de découvrir ce lieu au croisement de nombreuses valeurs chères à Roubaix… tout à la fois sociales,culturelles, locales et collaboratives. Durée de la visite : 1h

Gratuit sur inscription

