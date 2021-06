Saint-Paul Recup'R Saint-Paul Atelier couture Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Atelier couture Recup’R, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Saint-Paul. Atelier couture

du jeudi 1 juillet au jeudi 29 juillet à Recup’R

Atelier couture à Récup’R pour débutants Pour apprendre pas à pas à se familiariser avec la machine à coudre et réaliser tes premières coutures ! Gigi t’accompagne pour monter en compétences. Si tu as une machine à coudre ou un projet de couture, n’hésite pas à venir avec les éléments. Nous avons aussi à disposition des machines à coudre et du tissu **ADHÉSION OBLIGATOIRE POUR LA PARTICIPATION AUX ATELIERS** Places limitées : 5 personnes Pour s’inscrire envoyer votre nom, prénom, n° de téléphone et email à [[recupr@ekopratik.fr](mailto:recupr@ekopratik.fr)](mailto:recupr@ekopratik.fr)

En vue des mesures préfectorales concernant la situation sanitaire actuelle, tous les participants aux ateliers doivent OBLIGATOIREMENT être adhérent à l’association – Port du masque obligatoire – Sur inscription (Places limitées)

Encadrée par une connaisseuse venez vous familiariser et apprendre à coudre Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T13:30:00 2021-07-01T16:00:00;2021-07-08T13:30:00 2021-07-08T16:00:00;2021-07-15T13:30:00 2021-07-15T16:00:00;2021-07-22T13:30:00 2021-07-22T16:00:00;2021-07-29T13:30:00 2021-07-29T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Paul Étiquettes évènement : Autres Lieu Recup'R Adresse 12 avenue grand piton, Cambaie Ville Saint-Paul lieuville Recup'R Saint-Paul