Atelier couture : réalisez votre marque-page Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier couture : réalisez votre marque-page Bibliothèque Valeyre, 25 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 juin 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Avant les vacances d’été, vous aurez le plaisir de fabriquer vous-même votre marque-page à emporter pour vos lectures estivales ! Réalisez votre marque-page en feutrine, broderie, perles, etc. Pour adultes et jeunes à partir de 12 ans. Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009

2 : Courcelles (Paris) (269m) 84 : Wagram – Courcelles (Paris) (87m)

Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-valeyre-1711 Atelier;Loisirs

Date complète :

2022-06-25T15:00:00+01:00_2022-06-25T17:00:00+01:00

bibliothèque Valeyre

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Valeyre Adresse 24 rue Marguerite de Rochechouart Ville Paris lieuville Bibliothèque Valeyre Paris Departement Paris

Bibliothèque Valeyre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier couture : réalisez votre marque-page Bibliothèque Valeyre 2022-06-25 was last modified: by Atelier couture : réalisez votre marque-page Bibliothèque Valeyre Bibliothèque Valeyre 25 juin 2022 Bibliothèque Valeyre Paris Paris

Paris Paris