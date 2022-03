Atelier couture Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec Finistère Plouhinec Nous vous proposons une série d’ateliers couture, afin d’apprendre à réaliser des objets utiles, en alternative aux objets jetables. Ces ateliers sont encadrés par Marie de La belle bobine, professionnelle de la couture.

Il est possible de participer à un ou plusieurs ateliers. Vous pouvez apporter votre machine à coudre, si son utilisation ne pose aucune difficulté.

Ouvert à toutes et à tous, débutant.e.s aussi. Samedi 19 mars à 14h : les sacs à vrac et à crêpes Samedi 9 avril à 14h : retouchez vos vêtements (pas de pose de fermeture éclair !) Ces ateliers ont lieu à Plouhinec, salle du 1000 club.

Tarif 30€ l’atelier de 2h + 5€ d’adhésion à l’association

