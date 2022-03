Atelier couture Piets-Plasence-Moustrou Piets-Plasence-Moustrou Catégories d’évènement: Piets-Plasence-Moustrou

Atelier couture Piets-Plasence-Moustrou, 2 avril 2022, Piets-Plasence-Moustrou. Atelier couture Aux Hirondelles 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou

2022-04-02 – 2022-04-02 Aux Hirondelles 1823 route départementale 45

Piets-Plasence-Moustrou Pyrénées-Atlantiques Piets-Plasence-Moustrou EUR 15 15 Fabriquer des lingettes démaquillantes lavables vous-même avec Lise ! Sans machine à coudre ! Le matériel est fourni, y'a plus qu'à vous inscrire. +33 5 59 81 48 62

Aux Hirondelles 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou

