Atelier couture patch en coeur Bigouden Makers Pont-l'Abbé, vendredi 12 avril 2024.

Atelier couture patch en coeur Bigouden Makers Pont-l’Abbé Finistère

Atelier patchs cœurs avec le collectif 913 ensemble. Pour les amoureuses et amoureux de l’amour, qui font vibrer les cœurs, les cœurs brisés et ceux qui se réparent, cet atelier vous fera un bien fou. Viens patcher sur une pièce de ton choix, des cœurs en tissu surjetés. par le collectif 913 ensemble.

Accompagnement collectif, inclusif et chaleureux pour tous niveaux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 15:00:00

fin : 2024-04-12 17:00:00

Bigouden Makers 24 Place de la République

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne 913@ecomail.co

