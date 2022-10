Atelier Couture Parents-Enfants « à 4 mains, pour demain » Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand Catégories d’évènement: Grateloup-Saint-Gayrand

Atelier Couture Parents-Enfants « à 4 mains, pour demain » Grateloup-Saint-Gayrand, 15 octobre 2022, Grateloup-Saint-Gayrand. Atelier Couture Parents-Enfants « à 4 mains, pour demain »

Animé par l’entreprise Bis Création, en partenariat avec l’association Amaçada École (30, rue des écoles 47 400 Grateloup Saint-Gayrand).

Atelier en binôme (nombre de places limité) :

• de 2 adolescents ou

• 1 parent (ou membre de la famille) et 1 enfant (à partir de 6 ans) ou 1 adolescent

Au programme :

• Réalisation par binôme de lingettes bébé ou de lingettes démaquillantes et d’une corbeille en tissu avec l’aide d’une couturière professionnelle. Le matériel nécessaire vous sera fourni, seulement le tissu extérieur devra être récupéré ou acheté par vos soins (fiche technique envoyée à votre inscription). Vous repartirez avec votre création !

• Goûter offert

• Découverte de l’exposition « Quels impacts ont mes vêtements sur la planète ? » de l’ADEME.

– Renseignements et réservation obligatoire avant le mercredi 13 octobre. Atelier couture « À 4 mains, pour demain ».

Animé par l’entreprise Bis Création, en partenariat avec l’association Amaçada. Amaçada

École 30, rue des Écoles Grateloup-Saint-Gayrand

